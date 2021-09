Promozione Campania, Girone D - Micri-San Sebastiano 1-1: Porto riprende Esposito al Borsellino

Seconda giornata speciale in una manciata di giorni. Dopo appena una settimana dallo storico debutto in Coppa Italia di categoria. Il Micri, accantonato il pareggio a reti bianche con il Montecalcio, affronta il San Sebastiano all'apertura del Girone D del campionato di Promozione.

Allo Stadio Borsellino di Volla c'è l'esordio delle due formazioni all'interno della competizione. E il match è di quelli gradevoli e che fornisce risposte esaustive agli staff tecnici. Prestazione convincente da una parte e dall'altra, tuttavia nessuna delle due squadre è riuscita a strappare il bottino pieno. Un pareggio, il secondo consecutivo per i padroni di casa, che regala ore di spensieratezza e serenità ad entrambi gli ambienti.

Il debutto tra i grandi del Micri contro il San Sebastiano, davanti a una cornice importante di pubblico, termina con un botta e risposta. Ospiti in vantaggio con la traiettoria rocambolesca e beffarda di Esposito direttamente da calcio di punizione, il pari per gli uomini di Imperato arriva con l'acuto di Porto. I tre fischi dell'arbitro sanciscono la fine della sfida, il bottino viene separato in maniera equa.

Prossimo impegno col San Giuseppe per il Micri, il San Sebastiano ospiterà la Santa Maria La Carità.