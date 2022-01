Promozione Campania/Girone D - Successo all'inglese per il Micri sul San Giuseppe

Un rilancio in classifica deciso con la vittoria odierna. Una sconfitta, sul fronte opposto, che alimenta gli spettri della bassa graduatoria. Allo Stadio Paolo Borsellino di Volla va in scena il confronto tra il Micri e il San Giuseppe. Successo all'inglese per i padroni di casa che dominano la sfida contro i vesuviani, ma passano soltanto nelle battute conclusive.

Lo spartito della gara è chiaro. I locali provano a fare la partita, mentre gli ospiti si difendono e attendono le possibili ripartenze. L'occasione ghiotta capita a Talia che si trova davanti a Di Noia e calcia alto sopra la traversa. Tocca, in rapida successione, a Mazzocchi, Di Giacomo e Auriemma farsi vedere in zona avanzata: i tentativi non impensieriscono l'estremo difensore e la retroguardia. La ripresa si inaugura con un tentativo di Auriemma, su suggerimento di Mazzocchi: il tiro termina di poco sul fondo. All'80' l'ingresso del giovanissimo Panico, classe 2005, spezza il ritmo e l'equilibrio della sfida. Il centravanti sfrutta il passaggio di Pino per siglare il vantaggio. Cinque minuti più tardi, Pino si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Di Giacomo che fa 2-0.

Mister Marchisano, al termine dei novanta giri di cronometro, ha così commentato: "Bravi tutti per averci creduto fino alla fine, siamo stati premiati. L'esordio con goal di Panico non è una novità. Questo progetto ambizioso è nato con lo scopo di dare la possibilità a tanti giovani del Micri di potersi confrontare in un campionato come quello di Promozione".

Il presidente Visone si complimenta: "Avevo pochi dubbi sulla prestazione, non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo approfittato per lavorare ancora più. Questa società conosce un solo modo per migliorarsi: lavorare. E si avvale di uno staff di primissimo livello".