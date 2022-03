Promozione Campania/Girone D - Reti bianche tra Micri e Atletico Pagani

Una partita bloccata, priva di emozioni e col classico dei 0-0 a concretizzarsi al triplice fischio. Non un passo avanti per il Micri di mister Marchisano che impatta sull'Atletico Pagani allo Stadio Paolo Borsellino di Volla. Match noioso, con pochi spunti e col risultato ad occhiali a catturare la scena. Un piccolo balzo in avanti in classifica per la rivelazione del campionato, un buon punti per gli ospiti.

Approccio non determinato e grintoso per il Micri che, probabilmente, pensa già alla semifinale di andata di Coppa in programma il prossimo mercoledì contro il Villa Literno. Salernitani subito pericolosi con Manco che colpisce il palo su intervento non sicuro di De Liguori. La reazione della compagine locale è affidata a Ronzullo che calcia alto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tocca poi a Carrese affacciarsi in avanti con un tentativo che si infrange sulla traversa. Minchella e Pino si aggiungono alla lista delle occasioni, ma il risultato non cambia. Monologo dei ragazzi di Marchisano nella seconda frazione: Auriemma e Di Giacomo si intravedono in zona offensiva, ma le iniziative non sono finalizzate. Gli ospiti sfiorano il gol in contropiede con Marrazzo. Termina così il match a Volla: è 0-0 al triplice fischio.

Il responsabile Ferrigno ha così commentato: "Avevamo avvertito il sentore che i ragazzi stessero pensando già alla semifinale di mercoledì, ma nonostante ciò meritavamo la vittoria". Il presidente Visone elogia i suoi: "Può esserci un calo di tensione. Per tutti noi la semifinale di Coppa è un traguardo mai raggiunto prima. Meritavamo, però, il successo contro l'Atletico Pagani".