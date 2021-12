Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense, Santa Maria la Carità e Givova Capri Anacapri vittoriose in esterna. Pari tra Gragnano e Cercola

È andata in archivio la tredicesima giornata del Girone D di Promozione. Ai risultati del sabato si sono aggiunte le sfide della domenica, con ben sette compagini partenopee impegnate. La capolista Massa Lubrense ha fatto visita al San Giuseppe, il Santa Maria la Carità è stato chiamato al test sul rettangolo verde del Victoria Marra. Il Gragnano ha ospitato il Cercola, mentre la Viribus ha sfidato il Givova Capri Anacapri.

È strapotere nerazzurro allo Stadio Comunale di Ottaviano, anche la compagine vesuviana è stata spazzata via dalla capolista. Un tris per la compagine costiera che chiude il girone d'andata al vertice della graduatoria e conferma di essere la squadra da battere. Dodici vittorie e un pareggio in tredici appuntamenti della competizione, finora imbattuto il Massa Lubrense schianta il San Giuseppe con i timbri di Marino, Vacca e Fiorentino. I gialloblù restano ancorati alla parte bassa della classifica e rischiano seriamente di essere ripresi dalle squadre che seguono.

Si impone in trasferta il Santa Maria la Carità che ottiene tre punti con qualche difficoltà creata dai padroni di casa del Victoria Marra. Basta un acuto ad avvio gara, all'ottavo minuto, dagli sviluppi di un corner per sbancare il manto erboso del Superga di Mercato San Severino. Dal calcio piazzato, Marasco tocca per Alfano che trova Farriciello. Il bomber veste l'abito dell'assist-man e pesca Guida che in anticipo firma lo 0-1. Al 15' Acanfora si smarca e colpisce a botta sicura, Cirillo si fa trovare pronto e smanaccia. Al 25' è Giammetta a spedire sul fondo. Nel finale di frazione, Farriciello sfiora il raddoppio con una punizione che si stampa all'incrocio. Nel secondo tempo accade poco o nulla da segnalare, le proteste casalinghe per un possibile penalty non concesso e l'infortunio di Farriciello sono gli spunti da menzionare. La truppa di Durazzo infila il quarto successo consecutivo.

Botta e risposta tra Gragnano e Cercola allo Stadio San Michele. Le Foxes passano in vantaggio col rigore conquistato da Giacco per fallo di Alfano e trasformato da Ascione all'11'. La replica immediata dei gialloblù è arrivata al 19' con Nina che gira al volo un corner dalla destra e batte sul primo palo Odesco. Finisce in parità nonostante i tentativi dei rossoblù di Barra che trovano Belviso e la retroguardia locale a limitare i danni. Poker del Givova Capri Anacapri alla Viribus. Gli isolani passano in vantaggio al 7' con uno spunto di Esposito che si destreggia in area tra un paio di avversari e sblocca l'incontro. Ad inizio ripresa è Principe a trovare il raddoppio, i vesuviani accorciano e provano a dare speranza all'ambiente. Ancora Principe, su suggerimento di Buondonno, tiene a distanza la formazione di Pezzella. Nel finale, Solitro cala il poker su invito di Giliberti e la Viribus rende meno amara la sconfitta col 4-2.