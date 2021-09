Promozione Campania, Girone D - Massa Lubrense-Sant'Aniello 4-0: nerazzurri straripanti al Cerulli

Quattro gol rifilati dalla Massa Lubrense al Sant'Aniello, dominio totale per la squadra di Aiello alla prima in campionato

Straripanti, dominanti e divertenti. Si riassumono così le manovre corali della Massa Lubrense. Il debutto in campionato viene accolto e festeggiato con una vittoria schiacciante. Superato il Sant'Aniello di Gragnano alla prima uscita nel Girone D di Promozione nello scenario campano. Poker rifilato dai nerazzurri alla compagine ospite e al Marcellino Cerulli non c'è storia.

Un test non probante, ma utile per valutare le risposte ai carichi di lavoro durante la preparazione estiva. La compagine locale allenata da Pasquale Aiello non ha problemi e spazza la pratica gialloblù. Al 7' padroni di casa già in vantaggio con lo spunto di Veropalumbo, tra i più vivaci e attivi della partita. La reazione degli uomini di Antonino Vitiello non arriva e per Miccio è una giornata tranquilla.

È nella ripresa che si scatena la Massa Lubrense e piega definitivamente il Sant'Aniello. Al 48' il centrocampista Inserra trova il raddoppio, nella parte finale della gara sale alla ribalta il numero 9 Zarrella. L'attaccante, in una manciata di minuti, mette a segno una doppietta: il primo sigillo al 77° e la seconda firma cinque giri di cronometro più tardi. Quattro squilli e tre punti messi in cassaforte.

Sabato speciale per i nerazzurri che festeggiano e si assicurano un inizio di grande spessore, alla prossima c'è il confronto con lo Striano. Crolla, tra incertezze e un risultato pesante, il team ospite che dovrà rivedere qualcosa in vista dell'incontro con l'Agerola.