Promozione Campania/Girone D - Il Massa Lubrense festeggia il salto di categoria: San Vito Positano ko, nerazzurri in Eccellenza

Una cavalcata straordinaria, una marcia trionfale. Il Massa Lubrense è finalmente in Eccellenza. Si chiude la parentesi in Promozione per la compagine costiera che si assicura la posta in palio allo Stadio Cerulli contro i cugini del San Vito Positano e festeggia il salto di categoria. Un traguardo prestigioso per i ragazzi di Pasquale Aiello che battono i giallorossi tra le mura amiche e, nonostante i successi delle avversarie, raggiungono l'obiettivo stagionale. Un primato mai in discussione e blindato proprio questo pomeriggio con il bottino pieno conquistato contro la truppa di Luigi Gargiulo. La partita sembra ostica e gli ospiti arrivano in trasferta con l'intenzione di mettere il bastone tra le ruote. Ci pensa Volpe a sbloccare il risultato nel corso della prima frazione e spaventare parzialmente il Cerulli. Non sono dello stesso avviso Aiello, Marino e compagni. Nella ripresa, infatti, Alfano ristabilisce la parità e Vanacore timbra il 2-1 definitivo. Rimonta completa, il fortino costiero che esplode e i nerazzurri che si proiettano al futuro. Una prossima annata che avrà il nome di Eccellenza, un banco di prova di spessore per il Massa Lubrense che - con programmazione e idee - cercherà di superare. Serata all'insegna dell'esultanza per l'intero ambiente che, d'altra parte, tenterà di chiudere la competizione con un rendimento ancora più alto. Le prossime due partite saranno contro San Sebastiano in esterna e San Giuseppe in casa.

Il tabellino

Massa Lubrense: Miccio, Vanacore, De Stefano, Veniero, Alfano (74' Siniscalchi), Veropalumbo, Cappiello Branco, De Rosa (16' D'Esposito A.), Marino (89' Fiorentino), Attardi (93' Terminiello), Vacca (77' D'Alesio). A disposizione: Armano, Zarrella, La Via, Amuro. Allenatore: Pasquale Aiello

San Vito Positano: Coppola F., Ruocco, Conforto (67' Rianna), Banco M. (73' Gargiulo), Simonetti, Pommella, Paradisone, Apuzzo, Martone, Vole (71' Raia), Coppola C. A disposizione: Esposito, Vecchione, De Guida, Savare, Spedaliere, Banco N. Allenatore: Luigi Gargiulo

Arbitro: Marco Garzerli di Frattamaggiore

Marcatori: 2' Volpe (SVP), 51' Alfano (ML), 87' Vanacore (ML)

Ammoniti: Alfano, Attardi, Cappiello, D'Esposita A., De Stefano, Miccio, Vanacore (ML), Coppola C., Gargiulo, Simonetti, Volpe (SVP)

Espulso: Veropalumbo (ML), Coppola F. (SVP)