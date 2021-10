Promozione Campania - Il punto sul Girone D: manita del Massa Lubrense, sorridono San Sebastiano e Viribus

Il Massa Lubrense è incontenibile, sorridono San Sebastiano e Viribus. È questo il bilancio delle gare disputate questo pomeriggio per quanto concerne il Girone D di Promozione. I costieri sono inarrestabili in trasferta sul campo del Santa Maria la Carità, l'hurrà ottenuto rafforza il primato in classifica e costringe gli ospiti a rallentare il cammino nella competizione. Apre le marcature Marino al 9', l'attaccante nerazzurro è in giornata di grazia e raddoppia al quarto d'ora. Al 65' arriva anche la tripletta del centravanti, due minuti dopo c'è spazio anche per D'Alesio e Mastellone a tredici dal termine della sfida.

Lo scontro salvezza allo Stadio Comunale è conquistato dal San Sebastiano che si impone con un poker sull'Atletico Pagani. I vesuviani vincono con la doppietta di De Marino e le reti di Giorgio e Gisonni. I salernitani provano a restare in partita con i lampi di Todisco e Marrazzo: il triplice fischio, tuttavia, permette ai vesuviani di esultare. Bottino fondamentale per la parte bassa della classifica, rossazzurri al secondo successo in campionato mentre i biancoblù restano a quota due punti e a secco di vittorie nel torneo.

La Viribus resta in scia del Massa Lubrense e mantiene la seconda piazza della graduatoria. Male ancora lo Striano che è impigliato all'ultimo posto con zero lunghezze finora conseguite e un bilancio negativo in termini realizzativi. Basta una rete alla squadra di mister Pezzella per superare l'ostacolo e tenere l'etichetta di vice-capolista. È un sigillo di Russo al 73' a regolare la pratica e incassare la posta in palio allo Stadio Comunale di Brusciano. Rossoblù tra le formazioni più in forma del momento e con una striscia importante di risultati.