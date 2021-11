Promozione Campania - Il punto sul Girone D: il Massa Lubrense si prende il big-match, hurrà per il San Giuseppe. Pari Agerola, ko per il Gragnano

Si è chiuso l'undicesimo turno del Girone D di Promozione. Il Massa Lubrense ha vinto il big-match tutto costiero con il San Vito Positano e ha inflitto un duro colpo al campionato. Strappa un sorriso, seppur a fatica, il San Giuseppe contro l'ostico Striano. Per l'Agerola invece è un pareggio senza reti in trasferta, crolla il Gragnano nel fortino interno.

Per i nerazzurri è un weekend da incorniciare. Il derby con i giallorossi è andato in archivio con la vittoria di misura per la truppa ospite. A decidere la sfida è stata una geometria di Marino che spedisce la squadra sempre più in alto in classifica e porta a più sette il margine sugli avversari. Successo per 3-2 in favore del San Giuseppe con la doppietta di Iuliano e l'autogol: non basta la buona prestazione allo Striano che va in rete con De Biase e Cordella.

Pareggio senza reti tra Victoria Marra e Agerola: i novanta minuti al Campo Comunale Novi di Angri si spengono senza sussulti in area di rigore. Le due formazioni muovono la classifica senza guadagnare posizioni. Non riesce a trovare continuità il Gragnano che cade contro l'Atletico Pagani. Gialloblù avanti con una parabola mancina di Varriale, gli ospiti pareggiano con Somma che si inserisce e batte Belviso. Al 53' Amoroso porta i partenopei ancora in vantaggio, ma Somma al 60' e nel recupero ribalta il punteggio.