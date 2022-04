Promozione Campania/Girone D - La capolista Massa Lubrense schiaccia il San Giuseppe

C'è chi festeggia da una parte e chi deve progettare il futuro per un riscatto. È una sfida quasi testa-coda quella allo Stadio Cerulli e valida per la ventiseiesima giornata del Girone D di Promozione. Il Massa Lubrense, con la testa orientata già al prossimo torneo di Eccellenza, accoglie tra le mura amiche il San Giuseppe. Per i vesuviani è stata una stagione tribolata e tutt'altro che entusiasmante. A testimoniarlo è anche la classifica: i gialloblù sono retrocessi matematicamente in Prima Categoria da terzultimi della classe. Sul rettangolo verde costiero va in scena una gara a senso unico col dominio prevalente dei nerazzurri che hanno intenzione di chiudere l'annata con una vittoria davanti al proprio pubblico. Missione che riesce a Marino e compagni che infliggono una dura lezione agli ospiti: il punteggio al triplice fischio, infatti, recita 6-1. Al via i festeggiamenti nell'ambiente, mentre gli avversari devono riflettere sugli errori e tentare una rapida risalita nella categoria persa. Il Massa Lubrense termina con 65 punti e in cima alla classifica: 21 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per i costieri. Il San Giuseppe resta a quota 17 lunghezze: bottino frutto di 3 hurrà, 8 pareggi e ben 15 passi falsi.