Promozione Campania/Girone D - Show di gol tra Massa Lubrense e Micri: il match termina 4-3 per i nerazzurri

Girandola di emozioni e sagra del gol, novanta minuti di fuoco allo Stadio Comunale. Il Massa Lubrense vince un match ostico contro il Micri e si prende la posta in palio. Trionfo odierno che vale il primo posto per i nerazzurri che mantengono ancora lo scettro della competizione. Biancoblù che restano a dieci punti in graduatoria, ma non escono assolutamente ridimensionati dalla partita.

A passare avanti nel punteggio è la compagine di casa con il calcio di rigore trasformato da Marino. Una gioia momentanea perché gli ospiti agguantano il pareggio con il lampo di Di Giacomo. Tuttavia, il gruppo locale palleggia e affonda: nel cuore del primo tempo, un secondo penalty viene assegnato al Massa Lubrense e Zarrella insacca. La frazione iniziale si chiude con una ripartenza letale che vale il tris di Marino.

Il secondo tempo si inaugura con una disattenzione in uscita di Casillo che regala il pallone a Zarrella, lesto a siglare il poker e regalare tranquillità ai nerazzurri. Tuttavia, il Micri non demorde e alla distanza cresce. Di Giacomo sfrutta due opportunità dagli undici metri e accorcia nel risultato. Nel finale sale in cattedra Miccio con una serie di interventi determinanti sul punteggio che matura al triplice fischio.

Il Massa Lubrense, con la vittoria odierna, si proietta all'impegno in trasferta sul campo del Santa Maria la Carità nel prossimo turno di campionato. Il Micri, dal canto suo, ospiterà l'Agerola, reduce dal pari sul manto erboso dell'Atletico Pagani.