Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense corsaro sul campo del Micri. Agerola ko in casa

Si è conclusa la diciannovesima giornata del Girone D di Promozione. A chiudere il quadro le sfide odierne: il Micri ha accolto la capolista Massa Lubrense allo Stadio Borsellino, l'Atletico Pagani ha fatto visita all'Agerola al Comunale. Ecco come sono andate le partite e quali risultati sono maturati.

La partita di Volla si apre con il solito Di Giacomo, servito da Ronzullo, a creare la prima opportunità ghiotta: la conclusione è alta sopra la traversa. Poco dopo è Carrese a sviluppare una buona giocata con un cross insidioso che attraversa tutta l'area. Ancora Micri in attacco con un diagonale di Ronzullo e con un rigore in movimento fallito da Martino. Nel momento migliore per i ragazzi di Marchisano arriva la doccia fredda: lancio per Vacca che supera De Simone e sigla lo 0-1. Nella ripresa, gli ospiti gestiscono il minimo vantaggio con le ottime individualità e con l'esperienza, i padroni di casa cercano di scuotere la gara con le sostituzioni. Da una torre di Bernardo nasce una buona chance per Esposito che calcia debolmente di sinistro. Passa qualche minuto e Miccio si oppone di nuovo ad Esposito. Al triplice fischio è 0-1 al Borsellino.

Il presidente Visone ha così commentato al termine della contesa: "Devo fare i complimenti al Massa Lubrense perché oggi ha disputato una gara importante, dimostrando di meritare il primato e di vincere il campionato, capitalizzando l'unica occasione della gara e difendendo il risultato con i denti e con tanta esperienza il risultato. Resta l'amaro in bocca per il risultato negativo, la partita di oggi è stata la fotografia del nostro campionato. Siamo giovani, spesso non concretizziamo e veniamo puniti al primo errore. Stiamo dimostrato miglioramenti in tutte le gare, giochiamo a viso aperto e oggi abbiamo disputato un match alla pari con i primi della classe. Non meritavamo la sconfitta. Complimenti al direttore di gara, nonostante 2/3 episodi non chiari. Condotta della gara giusta e da categoria superiore. Un grazie alle centinaia di persone presenti oggi allo Stadio, vedere il Borsellino pieno è motivo di soddisfazione così come vedere questa squadra giocare".

Crolla l'Agerola nel testa a testa casalingo con l'Atletico Pagani. Il team salernitano passa al Comunale con una prestazione solida e di carattere: la doppietta di Manco decide la sfida. Da segnalare la rete di Di Somma per i locali che non riescono a collezionare l'ottava sinfonia in campionato.