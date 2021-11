Promozione Campania/Girone D - Il Massa Lubrense vola con Mastellone: sconfitto il Givova Capri Anacapri al Cerulli

Squadra in casa

Squadra in casa Massa Lubrense

L'ottavo turno del Girone D del campionato di Promozione riserva il confronto tra Massa Lubrense e Givova Capri Anacapri. La squadra di casa, reduce dalla straripante vittoria sul campo del Santa Maria la Carità, vanno a caccia di punti per rinsaldare la posizione in vetta. Gli ospiti, dal canto loro, arrivano allo Stadio Cerulli con un obiettivo: dare continuità alla vittoria ottenuta in rimonta sul Cercola.

Si disputa una gara a viso aperto dove non mancano le opportunità da gol. Tuttavia, la qualità dei costieri abbatte la grande e solida organizzazione degli isolani. È una vittoria di misura quella dei nerazzurri che allungano momentaneamente in cima alla graduatoria e attenderanno gli impegni di domani da spettatori interessati. Il più pericoloso ad avvio partita è Esposito con un tiro dal limite che costringe l'estremo difensore all'intervento provvidenziale.

Entrambe le compagini tengono bene il campo, l'equilibrio offre comunque uno spettacolo interessante. Ad inizio secondo tempo si stappa il match. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dal limite destro dell'area di rigore, Mastellone stacca e insacca da pochi passi. Il Givova Capri Anacapri protesta per un fuorigioco, l'arbitro non segnala nulla e lascia proseguire. I ragazzi di mister Staiano vanno alla ricerca di un pareggio che non si concretizza.

Il Massa Lubrense vince ancora, infila il settimo hurrà in campionato e resta imbattuto: nel prossimo turno ci sarà lo scontro al vertice con la Viribus. Gli isolani capitolano dopo una buona prova sfoderata, tra una settimana ci sarà l'impegno casalingo con l'Agerola: servirà ritrovare il bottino pieno.