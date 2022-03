Promozione Campania/Girone D - Crollo per il Massa Lubrense, vittorie esterne per Cercola e Gragnano. Sorridono San Sebastiano e Viribus

Il sorriso largo del Givova Capri Anacapri nella vittoria interna contro il Micri e il tris del Santa Maria la Carità sull'Atletico Pagani al Comunale. Non sono solo questi i risultati maturati sui campi del Girone D di Promozione. Si è chiusa la ventitreesima giornata della competizione e i primi verdetti si sono materializzati.

Da rinviare il salto di categoria per il Massa Lubrense. La formazione di Aiello ha intenzione di festeggiare il successo in vetta alla classifica, ma dovrà farlo tra le mura amiche del Cerulli nel prossimo weekend contro il San Vito Positano. Sul manto erboso del Victoria Marra, allo Stadio Novi di Angri, è arrivata la seconda sconfitta nel torneo. La rete firmata da Iuliano nella ripresa macchia il sabato dei nerazzurri che devono rimandare i festeggiamenti per la promozione.

Il Gragnano veste ancora l'abito della bestia nera del San Giuseppe e infila il terzo hurrà nel girone (due conquistati proprio contro i vesuviani). Bottino pieno agguantato dai gialloblù che possono alimentare le speranze della salvezza: l'intera posta in palio conquistato avvicina la penultima della classe proprio agli avversari del turno in agenda. Decisive le reti di Esposito, Nina e De Pascale. A nulla vale il guizzo di Cutolo per i padroni di casa. Termina 1-3.

Si chiude amaramente la stagione dello Striano, retrocessa matematicamente in Prima Categoria. Una vittoria e ventidue disfatte completano il rendimento dell'annata. Con soli nove punti a disposizione nelle ultime tre giornate, i partenopei - fermi a tre lunghezze in classifica - non riusciranno ad avvicinarsi alla quota playout. Il San Sebastiano dilaga col tris: Dos Santos, Passariello e Nevola sono i protagonisti della disputa del Comunale.

Blitz importantissimo del Cercola che si impone nel fortino del San Vito Positano. I Foxes, nel rush finale del campionato, possono sognare davvero in grande e mettere alle spalle il momento complicato. Il match si chiude sul punteggio di 1-2: i giallorossi vanno in gol con Martone, ma non basta. Le marcature di Giorgio e Corace regalano tre punti pesantissimi alla compagine napoletana.

Mantiene il passo la Viribus che si afferma nella gara interna contro l'Agerola. Partita piacevole, diverse occasioni e ben quattro reti messe a segno: il risultato finale è 3-1 per i ragazzi di Pezzella. Nulla da fare per gli uomini di Vivace che restano ancorati alla fascia playout. La doppietta di Orefice incanala la partita tra il 36' e il 39' del primo tempo, Pelagione accorcia nel finale di frazione. Nel secondo tempo arriva il tris definitivo per la Viribus che blinda il successo in cassaforte.