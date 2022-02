Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense opaco e vincente: Marino stende l'Atletico Pagani

Una vittoria importante, seppure la prestazione non sia stata all'altezza. Una giornata opaca risolta dalla giocata del singolo. Eppure, il successo ottenuto al Campo Comunale Marcellino Cerulli conferma ancora una volta che il Massa Lubrense è difficile da superare. La squadra di mister Pasquale Aiello si certifica come la corazzata da arginare: sedicesimo hurrà nel Girone D di Promozione, diciassettesimo risultato utile consecutivo in altrettante gare disputate. I nerazzurri sono imbattuti nella competizione e si affermano anche contro la compagine salernitana. Decide una rete di bomber Marino: il numero 9 si fa trovare pronto all'appuntamento col gol e al 22' sigla la rete della vittoria. Gli ospiti provano a creare qualche manvora interessante, ma Miccio riesce a tenere la porta inviolata. Al triplice fischio si materializzano i tre punti per i costieri che salgono a quota 49 punti in classifica e allungano momentaneamente sul San Vito Positano, atteso domani dalla trasferta ostica sul campo del Victoria Marra.

Il tabellino

Massa Lubrense: Miccio, D'Esposito A. (59' De Stefano), D'Esposito R., Veniero, Alfano, Breglia, Vacca, Vanacore (95' De Rosa), Marino (55' D'Alesio), Attardi, Rapicano (82' Amuro). A disposizione: Armano, Cappiello, Iaccarino, Somma, Verde. Allenatore: Aiello

Atletico Pagani: Vitiello, Mariscano, Gallo (92' Di Palma), Minauda, Saldamarco, Allegretti (94' Paladino), Forino (86' Pappacena), Galasso, Somma, Marrazzo (86' Avino), Colanuono. A disposizione: Raiola, Todisco, Di Franco, Montuori, Russo. Allenatore: Gargiulo

Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino

Marcatori: 22' Marino (ML)

Ammoniti: Rapicano, Vacca (ML), Galasso, Pappacena, Somma (AP)

Espulsi: 68' Saldamarco (AP)