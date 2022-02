Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense travolgente: 2-1 all'Agerola

È un Massa Lubrense sempre più primo. I nerazzurri vincono anche la complicata sfida contro l'Agerola e incrementano il margine sulle inseguitrici. Un distacco di ventuno lunghezze dal San Vito Positano, atteso domani dalla gara in esterna contro l'Atletico Pagani. Successo di misura per i costieri che superano l'ostacolo e si confermano inarrestabili. Primo tempo contraddistinto da un testa a testa equilibrato, le due squadre - posizionate a specchio - non trovano varchi vincenti. Nel finale di frazione, tuttavia, si sblocca il risultato. Vissicchio approfitta delle proteste dei padroni di casa per un gol annullato a Vacca e scatta in contropiede: il numero 8 si ritrova davanti a Miccio e sigla lo 0-1. Nel corso della ripresa, invece, c'è il dominio dei locali. Fusco e Apuzzo sventano le occasioni create dai ragazzi di mister Aiello, il pari però è nell'aria e si concretizza con la conclusione di Braglia. Il Cerulli esplode definitivamente all'84' quando Rapicano fa partire un bolide che si insacca alle spalle di Lo Schiavo e timbra il 2-1 definitivo. Massa ormai incontenibile, il prossimo turno riserverà il complicato match sul rettangolo verde del Micri. Per l'Agerola ci sarà la partita interna con l'Atletico Pagani.

Il tabellino

Massa Lubrense: Miccio, De Stefano, D'Esposito R., Veniero, Alfano (71' Siniscalchi), Breglia, D'Alesio (66' Amuro), De Rosa (49' Cappiello Branco), Marino (87' Somma), Attardi (82' Rapicano), Vacca. A disposizione: Armano, La Via, D'Esposito A., Verde. Allenatore: Pasquale Aiello

Agerola: Lo Schiavo, Fusco, Ronga A., Carolei (91' Di Somma), Apuzzo, Ceparano (94' Del Sorbo), Di Capua, Vissicchio, Romano (82' Abate), Pelagione, Somma (51' Servillo). A disposizione: Ruocco, Amendola, Cascone, Ronga D., Ruocco. Allenatore: Ciro Vivace

Arbitro: Nazzareno Pisano di Benevento

Assistenti: Vincenzo Sannino di Torre Annunziata - Mario Zuppa di Nola

Marcatori: 38' Vissicchio (A), 76' Breglia (ML), 84' Rapicano (ML)

Ammoniti: Amuro, Breglia, De Rosa, Rapicano (ML), Pelagione, Romano, Somma, l'allenatore Vivace (A)

Espulsi: 40' l'allenatore Aiello (ML), 67' Ronga A. per somma di ammonizioni, 86' Di Capua, 86' Ruocco dalla panchina (A)