Promozione Campania/Girone D - Ancora una sconfitta per il Gragnano, Viribus successo e secondo posto

Una situazione da risolvere quanto prima. Il Gragnano non c'è, allo Stadio Comunale San Michele matura ancora un ko. Una sconfitta che fa ammontare il bottino a sei, l'ultima - e preoccupante - posizione in classifica (a pari merito con lo Striano) ha caratterizzato l'avvio stagionale dei gialloblù. Sorride, al contrario, la Viribus che sbanca anche il fortino di via Santa Croce e rafforza il ruolo di vice-capolista alle spalle del Massa Lubrense. I gialloblù riescono a passare in vantaggio con Giannullo, abile a sfruttare da due passi un pregevole assist di Raffone. Tuttavia, la gioia è momentanea ed effimera. Il pari ospite si concretizza con l'acuto di Zito, il sorpasso - ancora nel corso del primo tempo - porta la firma di Maione. Ad avvio ripresa ci pensa Dalia a chiudere definitivamente i giochi e assicurare il bottino pieno ai rossoblù. Il prossimo impegno di campionato vedrà il Gragnano impegnato sul rettangolo verde del Victoria Marra, mentre la Viribus accoglierà lo Striano, altro fanalino di coda della competizione.