Promozione Campania/Girone D - Tris del Micri sul campo del Gragnano

Una vittoria in esterna che alimenta gli obiettivi d'alta classifica. Il Micri passa ancora e si afferma sul rettangolo verde del Gragnano. Una prova maiuscola per la compagine di mister Marchisano che costringe i gialloblù ad incassare la tredicesima sconfitta in campionato. Termina 1-3 il match valido per il sedicesimo turno del Girone D di Serie D.

Partenza favorevole per gli ospiti che premono sull'acceleratore con Di Giacomo e col solito Auriemma: la difesa locale non riesce a contenere le sfuriate degli avversari. Al 10' Di Giacomo si invola sulla sinistra e serve Auriemma che timbra il cartellino. Passano quattro giri di orologio e Di Giacomo raddoppia con una manovra personale: riceve dalla destra, entra in area e trafigge il portiere con un diagonale perfetto. Fioccano ulteriori opportunità nonostante il punteggio, ci provano anche Speciale e Di Noia ma il risultato non cambia. Al 40' i padroni di casa accorciano con Del Sorbo che salta due difensori e insacca.

La ripresa si apre col Micri in attacco e col Gragnano che deve provare a resistere alle azioni offensive. Doppia occasione per Speciale ad inizio decondo tempo, il giocatore tuttavia conquista un calcio di rigore che viene realizzato dallo specialista Di Giacomo. I gialloblù provano a ristabilire l'equilibrio e si sbilanciano. Bosco e Auriemma sfiorano il poker per gli ospiti, ma i locali non rimediano altre reti. Al triplice fischio, sorride la brigata di Marchisano. Il tecnico ha così commentato la prova dei suoi: "Giusto l'atteggiamento e l'approccio, soprattutto di aver concesso una sola occasione. Continuiamo a sbagliare ancora troppo in area di rigore".