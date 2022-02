Promozione Campania/Girone D - Blitz del Givova Capri Anacapri: schiantato il Gragnano in trasferta

Una partita a senso unico, una vittoria straripante. Dominio del Givova Capri Anacapri che si impone sul rettangolo verde del Gragnano e conquista tre punti preziosi in ottica classifica. La vittoria degli isolani, in attesa della risposta del San Vito Positano impegnato sul manto erboso dell'Atletico Pagani, porta il secondo posto in dote. Un risultato schiacciante per la formazione ospite che passa su un campo tutt'altro che semplice, considerate altresì le ambizioni dei padroni di casa decisi a scalare la classifica.

Partenza migliore per il Givova Capri Anacapri che mette subito in chiaro le intenzioni di giornata: strappare il bottino pieno in esterna. Ottima determinazione per gli isolani che superano le resistenze dei gialloblù. Al 13' Giliberti semina il panico tra le maglie locali, salta un paio di difensori e viene steso in area di rigore. Per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Principe che non sbaglia e sblocca il risultato. Il bomber non perdona tre minuti dopo: l'autore del vantaggio, infatti, sfrutta la respinta della traversa dopo un tiro di Solitro e raddoppia.

Ospiti che sfiorano il tris in più di una circostanza, ed è ancora Principe a rendersi il protagonista assoluto. Ad avvio ripresa, il Gragnano prova ad accorciare e riaprire la contesa. La reazione della compagine di casa chiama alla reazione il Givova Capri Anacapri che trova il 3-0 grazie ad una serpentina risultata vincente di Solitro. Nel finale, Principe sigla la sua prima tripletta stagionale e chiude definitivamente i conti col poker. Per l'attaccante sono diciotto le marcature messe a segno in quindici presenze in campionato.

Il prossimo incontro per gli isolani sarà al San Costanzo contro il fanalino di coda Striano, per il Gragnano ci sarà la trasferta sul terreno di gioco della Viribus.