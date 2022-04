Promozione Campania/Girone D - Manita del Givova Capri Anacapri alla Viribus: isolani alle fasi finali dei playoff

Regalarsi la fase conclusiva degli spareggi di Promozione. Questo è l'obiettivo odierno del Givova Capri Anacapri che affronta l'ultima giornata del Girone D: allo Stadio San Costanzo approda la Viribus, formazione che non ha più nulla da chiedere al torneo ma disposta ad archiviare la stagione con una vittoria. Non è dello stesso avviso la compagine isolana che vuol far valere il fattore campo e davanti a una cornice di pubblico impressionante. I ragazzi di mister Andrea Staiano iniziano bene: il vantaggio porta la firma del solito Principe che sblocca il risultato dagli undici metri. Il raddoppio è di Solitro, altro trascinatore del team locale. Sul finale di frazione arriva il gol di Santarpia che si concede una passerella nel giorno dell'addio. Nel secondo tempo, Principe sale in cattedra e mette a segno due reti per la tripletta personale e il 5-0 definitivo. Da segnalare un penalty parato da Campolo. Gli isolani volano alle fasi finali dei playoff.

Giornata speciale per il capitano Stefano Parlato che torna in campo dopo la maxi-squalifica per chiudere l'esperienza calcistica dinanzi al pubblico amico: "Siamo partiti dal nulla, avevamo solo il sogno di raggiungere un grado mai raggiunto prima. Ringrazio il Presidente Adalberto Cuomo che mi ha coinvolto in questo progetto. È stato stupendo trovare il primo giorno di allenamenti Francesco Santarpia e Andrea Staiano. Siamo amici da sempre e in comune avevamo questo sogno che in parte si è realizzato ed in parte, sono certo, grazie al lavoro della società, si realizzerà. Il mio obiettivo era quello di lasciare nel punto più alto possibile, prima o poi le favole devono concludersi. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, la mia famiglia, i miei compagni, lo staff, i tifosi, tutti, non voglio dimenticare nessuno. La realtà calcistica locale merita un palcoscenico del genere. Sono fiero di essere stato il capitano e sono fiero di essere anacaprese".

Saluta anche Francesco Santarpia: "Sono felice di condividere questo momento con Stefano. Quando decidemmo di riprendere con l'Anacapri, lo abbiamo fatto anche sperando di far riavvicinare un po' tutti a questo movimento. Speriamo di esserci riusciti. In ogni caso, dopo questa gara, per me l'impegno non finisce. Terminerò la stagione in campo, battagliando fino all'ultimo pallone, e nella speranza di raggiungere, a fine campionato, un obiettivo storico".