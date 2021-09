Promozione Campania, Girone D - Givova Capri Anacapri-Victoria Marra 2-1: doppio Principe, gioia per i biancazzurri

Al Campo Sportivo Germano Bladier, la doppietta di Principe spinge il gruppo di Staiano alla prima vittoria in campionato

Un'avventura da cominciare nel migliore dei modi. Sono queste le intenzioni di Givova Capri Anacapri e Victoria Marra alla prima chiamata in campionato nel Girone D di Promozione. Al Campo Sportivo Germano Bladier va in scena l'incontro tra due formazioni ambiziose e desiderose di incassare l'intero bottino al debutto.

Ed è buona la prima per gli uomini di Staiano, bastano appena 9' di gioco per sbloccare lo stallo con il rigore trasformato da Principe. Gli ospiti cercano di ristabilire la parità, le offensive dell'organico di Liguori vengono interrotte ed intercettate da Prete. È l'estremo difensore il protagonista della frazione d'avvio con parate di livello, veri e propri miracoli per sventare gli attacchi avversari. Il canovaccio del secondo tempo rispecchia quanto accaduto nei primi quarantacinque giri di orologio. Nelle battute iniziali, Principe scatta sul filo del fuorigioco e supera Cirillo con un tiro preciso. Gli isolani giocano sul velluto ed accarezzano l'idea del tris con Buondonno e ancora Principe. Acanfora, però, negli ultimi minuti trova il timbro che accorcia e riapre la gara. Una speranza vanificata dai tre fischi dell'arbitro che sanciscono la fine del match.

Hurrà e sorrisi in casa Givova Capri Anacapri, Staiano porta la sua squadra nella parte alta della graduatoria e guarda già al prossimo impegno sul campo del San Vito Positano. Victoria Marra, sconfitta e delusione all'esordio: bisognerà ritrovare la giusta strada contro la Viribus tra sette giorni.