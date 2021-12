Promozione Campania/Girone D - Il recupero dell'undicesima giornata sorride al Givova Capri Anacapri: 4-2 al Santa Maria la Carità

Gli impegni di Coppa e non solo. Il turno infrasettimanale riserva anche il recupero dell'undicesima giornata del Girone D di Promozione. Al Campo San Costanzo Germano Bladier si disputa il testa a testa tra il Givova Capri Anacapri e il Santa Maria la Carità. Al triplice fischio è la compagine isolana a sorridere per i tre punti conquistati e la situazione di classifica che si fa sempre più invitante.

Ospiti con un approccio migliore nel corso del primo tempo. Gli uomini in divisa gialla provano a creare subito difficoltà ai padroni di casa: Farriciello riceve da Guida e calcia sul fondo. Passano quattro minuti e Marasco, da zona inattiva, scalda i guantoni dell'estremo difensore. Alla prima occasione, la squadra locale trova il vantaggio. Giliberti elude la marcatura degli avversari con una serpentina e insacca con un tiro a giro perfetto. La reazione dei ragazzi di Durazzo è immediata, ma il tentativo di Guida è debole. Deve pensarci bomber Farriciello al 22' a fissare l'1-1 approfittando di un filtrante da centrocampo e segnando davanti al portiere. Trascorrono due minuti e gli azzurri sfiorano ancora la rete con una punizione di Esposito che si stampa sul palo. Al 39' Blasio scodella per Amita che serve Guida: colpo di testa vincente e 1-2 dei rossazzurri. Nel finale, Guida si divora il tris. Gol sbagliato, gol segnato: nei minuti di recupero Formisano mette giù Esposito, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Principe che non fallisce e fa 2-2.

La squadre rientrano dall'intervallo un po' timorose e con la paura di poter perdere la partita. Dunque, ad avvio secondo tempo si assiste a uno spettacolo tutt'altro che emozionante. La prima chance è di marca sammaritana con Formisano che si mette in proprio e libera un tiro di poco largo. Al 63' Solitro semina il panico sulla destra e mette al centro un traversone interessante che Principe sfrutta per il tris del Givova. Durazzo prova a scuotere i suoi con gli interventi dalla panchina, ma la volontà di agguantare il pareggio è fatale al Santa Maria che forza troppo la giocata e non riesce a costruire azioni degne di nota. Al 79' l'arbitro allontana il mister ospite dalla panchina. A due minuti dal termine, il Givova Capri Anacapri chiude i conti con un rasoterra di Buondonno che batte De Simone e sigilla il 4-2 definitivo. Termina così al Campo San Costanzo Germano Bladier, gli isolani si portano al terzo posto alle spalle del San Vito Positano e staccano i rossazzurri fermi a quota 23 punti.