Promozione Campania, Girone D - Reti inviolate tra Givova Capri Anacapri e San Sebastiano

Al Campo Germanio Bladier non ci sono gol, la partita termina sul punteggio di 0-0 e le due squadre conquistano un buon punto in vista delle prossime gare

Al Campo Germanio Bladier si disputa la terza giornata del campionato di Promozione Campania. Il Girone D riserva il test tra Givova Capri Anacapri e San Sebastiano. E la partita non regala particolari emozioni in zona gol al termine dei novanta minuti regolamentari.

Il primo tempo evidenzia un equilibrio sostanziale, i valori in campo si equivalgono e le occasioni non si materializzano. Tutt'altro. La sfida mette in risalto pochissime emozioni e la staticità non viene spezzata da nessuna sortita d'attacco. Ripresa più veemente e con qualche manovra più interessante. Il tentativo di Ascione spaventa la retroguardia avversaria, anche Esposito - appena subentrato sul rettangolo verde - si avvicina alla rete con una conclusione dai venti metri. L'estremo difensore, nella circostanza, è chiamato ad un intervento impegnativo per allontanare la minaccia. I padroni di casa vanno alla ricerca del vantaggio, gli ospiti si proteggono e interrompono le azioni con la fisicità e i contatti duri. Nel finale, dubbi per un presunto calcio di rigore negato agli isolani.

Al termine del match, inoltre, c'è stata la presentazione ufficiale della squadra e delle divise da gioco per il Givova Capri Anacapri. La prima divisa riprende quella storica, colore azzurro e pantaloncino bianco. Invertito l'ordine cromatico per quanto concerne la tenuta in trasferta. Grigio con colori mimetici per la terza casacca.