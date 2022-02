Promozione Campania/Girone D - Il Givova Capri Anacapri è un rullo compressore: schiacciato il San Giuseppe con il pokerissimo

La partita in sospeso col San Vito Positano e la sconfitta seguente sul campo del San Sebastiano. Non sono state settimane semplici per il Givova Capri Anacapri che al Campo Comunale San Costanzo Germano Bladier ospita il San Giuseppe per riscattarsi dopo il recente periodo. I vesuviani, reduci dal pirotecnico pareggio contro il Santa Maria la Carità, cerca punti in chiave salvezza. Per gli isolani, invece, è una ghiotta occasione per rilanciarsi nella zona nobile della classifica.

Il gruppo di mister Staiano, chiamato alla rivalsa archiviato il ko in esterna, approccia la sfida con grande maturità e mentalità. Passano pochi minuti dal fischio d'inizio ed Esposito porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione scodellata al centro da Pezzullo. Decisiva, nella circostanza, anche l'indecisione dell'estremo difensore. Al 13' i padroni di casa raddoppiano con Principe che trasforma un calcio di rigore conquistato da Solitro, abbattuto in area dopo una serie di dribbling che manda in tilt la retroguardia.

La partita, d'altra parte, va in ghiaccio già al 20'. Buondonno si mette in evidenza con una bordata dalla distanza che si insacca e vale il tris. Elogi per il calciatore di casa, il gesto tecnico è apprezzato dai sostenitori sugli spalti. Prima della chiusura della frazione, Principe cerca la giocata personale: saltati gli avversari, si concretizza il poker con un tiro che si deposita alle spalle del portiere. I ritmi della ripresa, complice altresì il largo punteggio, sono molto più bassi. Al 70' gli ospiti riescono ad accorciare con la rete di Giordano che rende meno amaro il passivo.

Al 76' De Luca, proveniente da quattro gol nelle ultime due gare della Juniores, conferma l'ottimo momento e timbra la sua prima marcatura in campionato tra i grandi. Al triplice fischio è hurrà per il Givova che ritrova i tre punti nella competizione e sale al terzo posto in classifica. Resta terzultimo il San Giuseppe, a pari lunghezze con l'Atletico Pagani.