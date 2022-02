Promozione Campania/Girone D - Poker per Givova Capri Anacapri e Micri. Sconfitte per Gragnano e San Sebastiano

Si è conclusa la ventesima giornata del Girone D di Promozione. Agli anticipi del sabato sono seguite altre quattro sfide nella domenica dedicata al calcio dilettantistico. Il Givova Capri Anacapri fa visita al Cercola, il Micri è ospite dell'Agerola. Il Gragnano accoglie il Victoria Marra, mentre il San Sebastiano è impegnato sul rettangolo verde dell'Atletico Pagani.

Quinta vittoria esterna, dodicesima in campionato per gli isolani che sbancano il manto erboso di Volla e piegano la compagine rossoblù. Il risultato si sblocca con l'esecuzione da calcio di rigore di Principe che mette a segno il suo diciannovesimo gol in campionato. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni e si va direttamente alla ripresa. Ad avvio secondo tempo, Esposito trova il raddoppio con un calcio di punizione. Gli ospiti dilagano: Riccio e Buondonno chiudono il discorso fissano il poker definitivo. Scontro diretto vinto dal Givova che si riporta al secondo posto e stacca il Santa Maria la Carità, il Cercola resta distante dalla zona playoff e dovrà guardarsi alle spalle.

Mister Andrea Staiano ha così commentato il successo odierno: "A prescindere dal risultato ottenuto, oggi va sottolineata la prova di carattere che questi ragazzi hanno dato. Era la prima di sette finali e l'approccio è stato a dir poco positivo. Abbiamo cercato di essere subito aggressivi, di non farli giocare e di costringerli alla giocata lunga. La squadra ha lottato su ogni pallone e ha dato tutto in campo. Non abbiamo lasciato sbavature anche se nel primo tempo Michele Prete con un paio di interventi magistrali è stato decisivo. Dopo siamo stati perfetti ed abbiamo messo in mostra la nostra vera natura, quella di andare a giocare sempre per vincerle tutte. Adesso ci godiamo un giorno di riposo e da martedì penseremo al Massa Lubrense".

Iapicco e Aiello spingono il Victoria Marra al successo sul campo del Gragnano che riesce a rendere meno amara la giornata con la rete di Cacace. Risultato ancora negativo per i gialloblù che restano ancorati alla penultima piazza della classifica, mentre i salernitani agganciano la Viribus a quota 34 lunghezze. Successo altresì per l'Atletico Pagani nel confronto interno con il San Sebastiano: critica la situazione di classifica dei vesuviani, in quartultima posizione e staccati dagli avversari odierni nel testa a testa diretto. A decidere la sfida è Somma con un guizzo che vale tre punti preziosi per la permanenza nella categoria.

Hurrà in trasferta per il Micri che, dopo essersi assicurato il passaggio del turno in Coppa Campania a margine del doppio confronto con il Rione Terra, si afferma al Comunale di Agerola. Prestazione sontuosa per i ragazzi di Marchisano che si proiettano alle spalle delle contendenti per un posto negli spareggi d'alta classifica. Le reti di Ronga e Pelagione non bastano ai padroni di casa che subiscono la furia degli ospiti: quattro gol per la compagine biancoblù che infila la decima vittoria nel Girone D di Promozione. La doppietta di Auriemma e i sigilli della coppia Ronzullo-Casillo decidono la contesa. Il presidente Visone ha dichiarato: "Oggi i ragazzi hanno giocato una gara superlativa contro un'ottima squadra, meritando ampiamente i 3 punti nonostante le diverse assenze. Abbiamo dimostrato di avere una rosa di giovani di qualità. Si conclude una settimana bellissima dopo la qualificazione in Coppa e la vittoria di tutte le squadre regionali in campionato, legittimando le posizioni in classifica".