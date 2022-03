Promozione Campania/Girone D - Partita pazzesca al San Costanzo: il Givova Capri Anacapri schianta il Micri 6-3

Una partita pazzesca, novanta minuti intensi e ricchi di spettacolo. Non mancano i capovolgimenti di fronte e le occasioni tramutate in gol. La sfida del San Costanzo termina 6-3 per il Givova Capri Anacapri, sconfitto il Micri di mister Marchisano. Sorride il tecnico Staiano che raccoglie l'intera posta in palio e allunga in seconda posizione. Un buon margine per i locali sulla terza in graduatoria, mentre gli ospiti devono rimandare l'appuntamento con la vittoria.

La partita si mette subito in discesa per il Givova Capri Anacapri che passa in vantaggio con la realizzazione del solito Principe che, alla prima fiammata pericolosa, trova l'1-0. Palla al centro e recupero immediato per i padroni di casa che agguntano il raddoppio dopo pochi minuti con Riccio. I giovanissimi del Micri, però, non stanno a guardare e reagiscono: sul finale di primo tempo, Di Giacomo approfitta dell'opportunità per accorciare e dare una speranza ai suoi. Non succede più nulla nelle battute conclusive della frazione iniziale, all'intervallo si va a riposo sul punteggio di 2-1.

La ripresa si inaugura in egual maniera dei quarantacinque giri di cronometro d'apertura. Ci pensa Giliberti a ristabilire le distanze mettendo a segno la sua ottava marcatura della stagione. Gara chiusa? Assolutamente, no. Gli ospiti non ci stanno e, in cinque minuti, si rifanno sotto: ancora Di Giacomo e Auriemma fissano il risultato sul 3-3. Basterebbe ciò per la spesa del biglietto e, invece, gli isolani dilagano. Il terzino Pezzullo riesce a calare il poker, centoventi secondi dopo Principe fallisce il calcio di rigore. La manita è questione di una manovra: è Buondonno a sigillare il match. In pieno recupero una conclusione di Esposito vale il 6-3 definitivo.

Non ci sono ulteriori azioni da segnalare, al triplice fischio si materializza il successo per il Givova Capri Anacapri. Crolla in esterna il Micri che, col sogno playoff, dovrà cominciare a guardarsi alle spalle.