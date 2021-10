Promozione Campania/Girone D - Tris del Givova Capri Anacapri, Gragnano ko al Bladier

Il Germano Bladier come fortino per costruire i successi e l'ascesa in campionato. Il Givova Capri Anacapri fa valere il fattore campo e conquista la prima vittoria della stagione. Battuto il Gragnano in terra isolana, la partita si chiude con il 3-1 per i padroni di casa guidati da Staiano che superano l'ostacolo rappresentato dalla brigata di Vivace.

Biancazzurri che entrano in campo con la giusta determinazione e con la volontà di far sorridere il pubblico amico. Al 22' il risultato si sblocca, Maresca mette in difficoltà gli avversari e pennella un traversone dalla corsia destra. In area stacca Principe, il colpo di testa è preciso e si spegne in rete. Il gruppo locale resta in avanti e mantiene il possesso. Nelle battute conclusive della frazione iniziale, Principe sfrutta un intervento maldestro dell'estremo difensore e sigla il raddoppio.

L'avvio di secondo tempo rispetta il canovaccio della prima parte, è ancora l'undici di Staiano ad andare in gol. Giocata di Pezzullo, servizio verso Buondonno: il centrocampista impatta bene e infila ancora il portiere avversario. Gli isolani sfiorano il poker in più di una circostanza, i gialloblù cercano di non crollare definitivamente e negli ultimi minuti trovano il sigillo della bandiera con Acanfora che rende meno pesante il passivo.

Il Givova Capri Anacapri sale a cinque punti in classifica e resta in piena zona playout, male ancora il Gragnano a secco di lunghezze e all'ultimo posto - con lo Striano - in graduatoria.