Promozione Campania/Girone D - Givova Capri Anacapri col poker sull'Agerola

La nona giornata del Girone D di Promozione riserva l'incontro tra Givova Capri Anacapri e Agerola allo Stadio San Costanzo. Gli isolani guidati da mister Staiano, provenienti dalla sconfitta contro la capolista Massa Lubrense, affrontano i ragazzi di Vivace, in fiducia dopo la vittoria col Quartograd in Coppa Campania e desiderosi di dare continuità al successo casalingo in campionato col Santa Maria la Carità.

La formazione di casa passa in vantaggio al 22' con Principe. L'attaccante è lesto a girarsi in un fazzoletto e battere l'estremo difensore con un gol di pregevole fattura. Tra i più attivi del primo tempo c'è Giliberti che mette in difficoltà la retroguardia avversaria con una serie di giocate le quali non si concretizzano. Il primo tempo non regala ulteriori sussulti e il primo tempo va in archivio col risultato di 1-0.

Bastano pochi minuti ad avvio ripresa al Givova Capri Anacapri per il raddoppio. Giliberti scappa sul filo del fuorigioco ed è preciso nel momento clou. In quattro minuti, l'organico locale si porta addirittura sul 4-0. Il tris arriva con Principe che approfitta di un passaggio delizioso di Pezzullo e spinge in rete. Il poker si materializza ancora con Giliberti che fugge alla marcatura di diversi avversari e insacca all'incrocio. L'Agerola prova a riparire la partita con la firma di Cuomo, ma è troppo tardi e gli isolani non rischiano ulteriormente.

Staiano può sorridere e guarda al futuro con rinnovata consapevolezza, il prossimo match sarà la delicata prova in esterna sul campo del Micri. Gli uomini di Vivace, invece, sfideranno la Viribus in casa.