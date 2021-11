Promozione Campania - Il punto sul Girone D: il Cercola ferma la Viribus, vince l'Agerola. Pari nel derby vesuviano, Gragnano annichilito tra le polemiche

Si completa il programma del Girone D di Promozione. Archiviata la vittoria del Micri in esterna sull'Atletico Pagani e accantonati i successi casalinghi di Massa Lubrense e Striano, rispettivamente contro Givova Capri Anacapri e Victoria Marra, l'agenda odierna ha riservato altri quattro confronti.

Si ferma la Viribus che perde il secondo posto e scivola alle spalle del San Vito Positano. Il Cercola si impone con l'hurrà all'inglese allo Stadio Borsellino di Volla. Al 41' Giacco sfugge alle spalle della difesa sommese e fulmina Beneduce con un preciso diagonale. Ad avvio ripresa si materializza anche il raddoppio con Riverso che si infila in area di rigore e beffa il portiere con un pallonetto delizioso.

Il Gragnano è demolito a domicilio dal San Vito Positano e non mancano le polemiche. Sblocca il match Raia dal dischetto al 13', le proteste costringono i gialloblù a proseguire in inferiorità numerica. Il team locale pareggia con una splendida battuta dalla distanza di Amoroso al 16'. I giallorossi trovano il nuovo vantaggio con Fortunato in sospetta posizione di offside, Borrelli cala il tris a metà secondo tempo. Il direttore di gara Francesco Matrone di Torre del Greco sventola il rosso per Salvatore e Criscuolo. In 8 contro 11, i costieri dilagano con Fiore.

Pareggio pirotecnico nel derby vesuviano tra San Giuseppe e San Sebastiano: al triplice fischio è 3-3. La doppietta di Talia e la rete di Saggese sono contrapposte alle realizzazioni di De Marino, Gisonni e Giorgio. Vittoria di misura per l'Agerola sul Santa Maria la Carità: Lucarelli apre le danze al quarto minuto di gioco, Romano inaugura la ripresa con il raddoppio. Farriciello accorcia al 54', ma fallisce un rigore al 29'.