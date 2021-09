Promozione Campania, Girone D - Cercola-Striano 3-0: tris rossoblù al Borsellino

I risultati maturati sugli altri campi necessitavano di una replica immediata. Cercola e Striano, chiamate al debutto nel Girone D di Promozione, erano intenzionate a disputare una partita avvincente allo Stadio Paolo Borsellino di Volla. E i novanta minuti, di grande intensità e ricco di spunti interessanti, hanno dato una risposta concreta. Sono i rossoblù a seguire la scia delle avversarie in classifica, i tre punti del debutto vanno al gruppo di Giuseppe Barra.

Sfida subito in discesa per la formazione locale, al 7' una traiettoria morbida e befferda di Perna sorprende Marchesano fuori dai pali e si insacca in rete. Gli ospiti accusano il colpo e vanno in tilt. Al 9' un diagonale preciso e forte di Flaminio si spegne alle spalle del portiere e regala il raddoppio. Non c'è una vera e propria reazione per lo Striano, per Martucci è una sfida tutto sommato tranquilla e senza troppi problemi. Il Cercola continua a macinare gioco e chiude definitivamente i conti all'inizio del secondo tempo. Al 54' Flaminio scodella la sfera dalla sinistra, Soligno interviene con il tap-in che batte l'estremo difensore e congela il verdetto del Borsellino.

Bottino pieno al debutto per i rossoblù che si godono la splendida performance e la straordinaria transizione nella doppia fase di gioco. Il prossimo turno ci sarà il confronto con l'Atletico Pagani. Male lo Striano che deve rimandare l'hurrà dopo il pareggio in Coppa Italia di categoria: la giornata successiva riserverà il match con la Massa Lubrense.