Promozione Campania/Girone D - Tris del Cercola al San Giuseppe: Greco sugli scudi, Ascione in gol

Ambizioni differenti, simili intenzioni. Il Girone D di Promozione, nel programma mattutino della domenica, riserva il confronto tra Cercola e San Giuseppe. La formazione di casa va a caccia di un risultato utile per i sogni di alta classifica, i vesuviani hanno l'obbligo di togliersi dalla parte bassa. Allo Stadio Borsellino di Volla matura un 3-1 per le Foxes che si affermano dopo una partita combattuta.

Gialloblù, tuttavia, subito propositivi. Trenta secondi sul cronometro e Talia costruisce la prima vera occasione, palla oltre il montante. La chance successiva capita sui piedi di Romano che trova la risposta di Odesco. Dal corner seguente, il San Giuseppe guadagna una ghiotta punizione a due nel cuore dell'area di rigore. Conclusione affidata a Talia, i locali sventano la minaccia sulla linea di porta. Gol sbagliato, gol segnato: classica legge del calcio. Al primo affondo, il Cercola mette la freccia: errore in costruzione di Bagnano, Ascione ne approfitta e apparecchia per Greco che da due passi supera Saggese. Poco prima della mezz'ora gli ospiti pareggiano con l'imbucata di Talia che premia il taglio di Giordano: diagonale preciso e Odesco battuto.

La qualità dei padroni di casa viene fuori nel corso del secondo tempo. È immediato il nuovo vantaggio delle Foxes a cui bastano tre giri di lancette per trovare il 2-1. Del Prete pesca Ascione che sul secondo palo conclude felicemente l'iniziativa. Il San Giuseppe non molla, ma il Cercola alza ancora il baricentro e il tris si concretizza su una disattenzione della difesa. Capitan Saggese non è efficace nella situazione, Greco sorprende l'estremo difensore fuori dai pali e firma il 3-1 definitivo. Risultato in ghiaccio e partita vinta per gli uomini di Barra.

Il tabellino

Cercola (4-4-2): Odesco, Antonio Esposito 02, Sansone (K), Relli, Del Prete (67' Soligno 04); Greco, Giorgio (79' Cirella 04), Fabio Esposito, Riverso 01 (89' Battaglia 04); Viscovo (92' Romano 04), Ascione (86' Matino 04). A disposizione: Lopez 04, Reale 04. Allenatore: Giuseppe Barra

San Giuseppe (4-4-2): Antonio Saggese, Manzo (56' Ciniglio), Pagano, Francesco Saggese (K), Bagnano; Giordano (76' Lustro), Nunziata, Romano, Vincenzo Saggese (46' Scarciello); Talia, Iuliano (67' Mallardo). A disposizione: Shevchenko, Nappo, D'Avino. Allenatore: Luigi Di Martino

Arbitro: Domenico Tropiano (Sala Consilina)

Assistenti: Saverio Falco (Nola) e Christian Santonicola (Battipaglia)

Marcatori: 16' Greco (C), 25' Giordano (SG), 48' Ascione (C), 63' Greco (C)

Ammoniti: Riverso, Giorgio e Cirella (C), Iuliano (SG)