Promozione Campania/Girone D - Cercola corsaro, San Giuseppe retrocesso. Cade il Massa Lubrense, sorride il Santa Maria la Carità

Si sta delineando, a una giornata dal termine, la classifica del Girone D di Promozione. Prima dell'ultimo weekend, tre verdetti erano certi: il salto di categoria del Massa Lubrense, le retrocessioni di Gragnano e Striano. Il venticinquesimo turno del torneo ha decretato un'altra sentenza. Ecco quanto accaduto alle partenopee impegnate nella penultima gara della regular season.

La capolista nerazzurra, ormai scarica di motivazioni per un destino già segnato, crolla in esterna sul rettangolo verde del San Sebastiano. Termina 3-2 il match disputato allo Stadio Comunale Raffaele Capasso. Petrozzi, De Rosa e Piccirillo spingono i rossoblù in graduatoria. Per i costieri, invece, la doppietta di Zarrella vale soltanto come aggiornamento delle statistiche. Una sconfitta tutt'altro che amara per il gruppo di Aiello, proiettato alla prossima annata sportiva.

Il successo dei vesuviani compromette definitivamente il cammino dei cugini del San Giuseppe. Quest'ultima cade nel confronto casalingo col Cercola - in netta ripresa - e saluta la competizione anticipatamente. La doppietta di Ascione, la rete di Corace e il sigillo di Crispino mandano Talia e compagni in Prima Categoria. Uno straordinario Santa Maria la Carità vince il testa a testa in trasferta sul manto erboso della Viribus: Marasco, Guida, Blasio e Donnarumma regolano la pratica rossoblù che si affida alle finalizzazioni di Gagliardi e Marotta.

Il Micri sbanca il terreno da gioco del Victoria Marra con un colpo di testa vincente di Di Giacomo su assistenza di Velotti. Pommella regala l'intera posta in palio al San Vito Positano, l'Agerola inciampa distante dal Comunale e sarà chiamata a una vittoria nell'ultimo turno per archiviare la pratica salvezza. Il Gragnano si prende la scena nella sfida tra scontente contro lo Striano: 1-0 per i gialloblù, decide Amoroso.