Promozione Campania/Girone D - Vittoria di rigore per il Cercola: Micri ko a Volla

Rialzare la testa da una parte, confermarsi la rivelazione della stagione dall'altra. Allo Stadio Paolo Borsellino di Volla va in scena il confronto tra il Cercola e il Micri nel diciottesimo turno del Girone D di Promozione. I padroni di casa vivono un momento non semplice e puntano a rilanciarsi in classifica, gli ospiti sono la mina vagante della competizione e mirano ad affermarsi nella parte alta della graduatoria.

Avvio arrembante per i ragazzi di mister Marchisano, reduci anche dall'impegno di Coppa: ci provano Di Giacomo e Auriemma, ma entrambi non riescono a finalizzare. Sul ribaltamento di fronte, una conclusione colpisce Pino: il direttore di gara assegna la massima punizione. Nonostante le proteste degli ospiti, i padroni di casa sbloccano il risultato con Ascione impeccabile dagli undici metri: DI Noia indovina il palo senza riuscire ad evitare la rete. La reazione del Micri non si fa attendere, ancora Auriemma e Di Giacomo provano a rendersi pericolosi. Poco dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Martino, Auriemma è abile nel concretizzare la chance e fissare il pari.

Ad avvio ripresa, l'arbitro concede un secondo penalty ai Foxes: dal dischetto si presenta Corace che batte Di Noia, il quale cerca di intercettare ma non basta. Iniziano le girandole di cambi per entrambi i tecnici, gli ospiti tentano di ristabilire la parità mentre il Cercola si difende e si affida alle ripartenze di Cozzolino. Auriemma guadagna un buon calcio piazzato e costringe i Foxes a giocare con l'uomo in meno. Dalla battuta ci prova Michella, la barriera devia in corner. Poco più tardi scattano i rossi altresì per Casillo e per mister Marchisano. Nel finale, il Micri tenta il tutto per tutto: al triplice fischio esulta la compagine allenata da Barra.

Così il presidente Visone al termine della sfida: "Oggi veramente c'è stata la sensazione di essere presi in giro, in primis per una condizione fisica inaccettabile dell'assistente. I due calci di rigore sono assurdi, ma soprattutto ciò che ripeto da settembre: la condotta permissiva, episodi come quelli su Ronzullo al primo tempo e su Auriemma in piena area di rigore a palla lontana ti fanno perdere la fiducia. La FIGC Campania ha l'obbligo di intervenire affinché queste cose non avvengano. Noi per scelta giochiamo con tutti 2002, 2003 e 2004. Non reagiamo, non urliamo e cerchiamo di giocare a calcio: non è detto che dobbiamo essere presi a calci e schiaffi. La terna di oggi mi lascia sconcertato. Credo sia ora di fermarci, se non ci sono arbitri e assistenti non giochiamo. Continuare con questo scempio non è assolutamente giusto. Ogni settimana si rischia il peggio e non va bene. Noi intendiamo il calcio come tale, come un gioco con le sue regole. Accetto la furbizia, il mestiere, ma non le giocate violente. È ora di intervenire, se teniamo al bene di questo sport bisogna dire le cose come stanno senza aver paura di denunciare. Voglio elogiare l'ottimo lavoro dello staff tecnico e dei ragazzi sino ad oggi. Sono orgoglioso di quante soddisfazioni ed emozioni ci stanno regalando".