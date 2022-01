Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense ok col Cercola: costieri corsari con Vacca

Squadra in casa

Squadra in casa Cercola

È sempre più primo, è sempre più in testa. Il Massa Lubrense di Pasquale Aiello è ancora protagonista nel Girone D di Promozione. Allo Stadio Paolo Borsellino di Volla si gioca il confronto col Cercola di Giuseppe Barra. I nerazzurri escono vincitori anche dalla contesa odierna, basta il guizzo di Vacca nel finale di primo tempo. Un successo di misura che conferma la consistenza, la capacità nel soffrire e la qualità complessiva dei costieri. Nulla da fare per le Foxes che, d'altra parte, non devono recriminare nulla e hanno l'obbligo di ripartire dagli aspetti positivi.

È una partita equilibrata e stabile. Il primo tempo va avanti di sporadiche azioni offensive e di qualche squillo. Ci provano i padroni di casa e gli ospiti, il punteggio però si sblocca soltanto nelle battute conclusive della frazione iniziale. Al 44' staffilata di Vacca dai trenta metri che sorprende Martucci e si insacca nell'angolino alla sinistra. Un gol che macchia parzialmente le opportunità create da Gisonni poco prima. I rossoblù cercano il pareggio anche nella ripresa con due conclusioni di Riverso, col tentativo di Gisonni e con una punizione di Corace: traiettorie alte e fuori misura.

Al triplice fischio, il Massa Lubrense può esultare mentre il Cercola incappano nella seconda sconfitta interna della stagione. Il prossimo appuntamento prevederà l'impegno sul campo dell'Agerola per i ragazzi di Barra, mentre i nerazzurri ospiteranno l'Atletico Pagani allo Stadio Marcellino Cerulli.