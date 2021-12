Promozione Campania/Girone D - Successi esterni per Cercola e Massa Lubrense, pari tra Victoria Marra e Givova Capri Anacapri

Si è concluso il programma, della prima giornata di ritorno, relativo al Girone D di Promozione. Lo Striano accoglie il Cercola allo Stadio Comunale di Ottaviano, il Gragnano ospita la capolista Massa Lubrense mentre il Givova Capri Anacapri è atteso dalla sfida in esterna col Victoria Marra.

Le Foxes sbancano il manto erboso vesuviano. Al 18' Ascione sblocca la contesa depositando in rete una verticalizzazione del neo-acquisto Gisonni. I giallorossi non ci stanno e nel finale di frazione agguantano il pareggio. Al 43' Nouri approfitta di un suggerimento di Casillo per siglare l'1-1 col piatto. Soltanto nella ripresa, la compagine rossoblù riesce a riacciuffare il nuovo vantaggio con Gisonni. L'ex San Sebastiano ribadisce in rete una parata di Borrelli successiva ad un colpo di testa di Ascione. All'87', dagli sviluppi di un corner, Greco firma il tris con una girata su assist di Relli.

Sale a più dodici il margine del Massa Lubrense sulle inseguitrici. I nerazzurri si affermano sul rettangolo da gioco del Gragnano con un netto poker. Gli ospiti si portano avanti nel punteggio con il rigore di Marino, i gialloblù crescono col passare dei minuti e sfiorano il pareggio più volte. Il bomber dei costieri non ci sta e timbra la doppietta personale, ma i locali restano in partita e accorciano da penalty con Amoroso dopo un fallo di mani di capitan D'Esposito. Vacca e ancora Marino spengono ogni speranza nel finale di match e regalano tre punti pesanti al team del presidente De Gregorio.

Pirotecnico pareggio tra Victoria Marra e Givova Capri Anacapri. Alla compagine isolana non riesce il sorpasso sul San Vito Positano, beffa nel finale ad Angri. Partita in salita per la squadra di mister Staiano che deve fare a meno di diverse pedine. I padroni di casa sono pericolosi all'avvio e sbloccano il risultato con Giammetta. Sale il ritmo degli azzurri che trovano il pareggio con Principe. Alcuni minuti dopo, sulle ali dell'entusiasmo, Solitro sfiora la rimonta. Il ribaltone si concretizza soltanto nel secondo tempo con Giliberti. Il Givova resta con l'uomo in meno per l'espulsione di Buondonno, in pieno recupero arriva la doccia gelata col 2-2 sigillato da Acanfora.