Promozione Campania/Girone D - Pari spettacolo tra Cercola e Atletico Pagani

Un pareggio pirotecnico matura nel quindicesimo turno del Girone D di Promozione tra Cercola e Atletico Pagani. Un punto che sta stretto alle Foxes che non riescono a staccare il Santa Maria la Carità e il Givova Capri Anacapri. Un risultato, al contrario, utile per i salernitani che hanno intenzione di lasciare la parte bassa della graduatoria.

Il match si sblocca allo scadere del primo tempo. Al 45' i rossoblù si portano in vantaggio grazie al penalty trasformato da Marzocchella dopo l'atterramento di Marsicano su Riverso. Da segnalare, nella frazione iniziale, anche due reti annullate per fuorigioco a Sansone e Del Prete. Al 56' Gisonni timbra il primo gol col Cercola. L'ex San Sebastiano appoggia alle spalle di Vitiello un perfetto suggerimento di Greco. A dieci dal termine, i biancoblù accorciano con Forino: incornata precisa del centrocampista su cross di Di Palma. A un giro di cronometro dal termine, Colantuono si inventa una perla direttamente da calcio d'angolo e beffa Martucci per il 2-2 definitivo.

Il primo match del 2022 per il Cercola si chiude con un pareggio. Le Foxes di Giuseppe Barra, nella prossima giornata, saranno attese dal confronto con la capolista Massa Lubrense. La squadra di Antonino Gargiulo, dopo l'ottimo punto ottenuto al Campo Sportivo Paolo Borsellino, si proietta alla sfida contro il Victoria Marra.