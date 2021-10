Promozione Campania, Girone D - Il Cercola passa sull'Agerola per 2-1: Perna sugli scudi

La doppietta del bomber vale i tre punti per la compagine casalinga, gli ospiti restano in gara e vengono superati solo nel finale

Il Cercola si prende la scena dello Stadio Borsellino, l'Agerola è regolato e arginato. Vittoria per la squadra di Giuseppe Barra che passa con la doppietta di Fabio Perna, autore e protagonista di una prestazione di spessore. Il centravanti barrese si carica sulle spalle la squadra e la trascina all'hurrà. I rossoblù ottengono il successo nel migliore momento degli ospiti che hanno trovato il momentaneo pareggio con Paolo Romano.

Avvio sprint per gli uomini di Carmine Barba che si affacciano in avanti in due occasioni. Vissicchio con un rasoterra e Salzano con un bolide dalla distanza chiamano in causa Martucci. Ci pensa Flaminio, sul versante opposto, a spaventare la retroguardia di casa. Al 32' il Cercola sblocca con Perna. L'attaccante duella con Gallo in piena area, il pallone arriva a Sansone che incappa in un intervento falloso di Amendola. Il primo assistente Greco segnala l'irregolarità e il direttore di gara Cavallaro assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta il goleador che spiazza Schiavo e regala il vantaggio ai suoi.

I ragazzi di Barba entrano con lo stesso mordente di inizio match e il piglio è di quelli giusti. Il subentrato Antonio Romano scalda i guantoni di Martucci e sforna un cross per Paolo Romano: l'incornata sul palo lontano è alta di un soffio sopra la traversa. Al 73' l'Agerola pareggia a margine di una manovra corale. Vissicchio verticalizza, Palumbo mette al centro e Romano è lesto a spedire in porta. Gli ospiti sfiorano anche la rimonta, ma all'81' c'è la zampata di Perna che raccoglie un pallone vagante e buca Lo Schiavo per la doppietta personale.

Il tabellino

Cercola (4-4-2): Martucci, Sansone (35'st Rea), Crispino, Rivetti, Soligno (9'st Silvestre); Greco (45'st Giacco), Vitale, Amabile, Relli; Flaminio, Perna (42'st Viscovo). A disposizione: Odesco, Balisciano, Matino, Barra, Ardimentoso. Allenatore: Giuseppe Barra

Agerola (4-3-3): Lo Schiavo, Aniello Romano, Gallo, Milano, Amendola; Esposito (41'st Cuomo), Salzano, Vissicchio; Paolo Romano, Palumbo, Lucarelli (1'st Antonio Romano). A disposizione: Ruocco, Servillo, Buonocore, War, Longobardi, Somma, Liguori. Allenatore: Carmine Barba

Arbitro: Giuseppe Pio Cavallaro (Nola)

Assistenti: Maurizio Greco (Castellammare di Stabia) e Francesco Mastrati (Caserta)

Marcatori: 32' rig. Perna (C); 73' Paolo Romano (A), 81' Perna (C)

Ammoniti: Rivetti, Crispino, Flaminio e Martucci (C); Paolo Romano, Vissicchio e Palumbo (A)