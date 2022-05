Promozione Campania/Girone D - Festa grande a San Sebastiano: battuto l'Atletico Pagani nel playout e salvezza conquistata

Una vera e propria impresa. Una piazza che cavalca l'euforia e dice: "Noi ci siamo". Il San Sebastiano capovolge la classifica e i pronostici, si assicura un posto ancora in Promozione e può chiudere la stagione sportiva con un sorriso. Il playout secco, relativo al Girone D, premia la compagine vesuviana che si afferma in esterna e di misura sull'Atletico Pagani. Basta una marcatura ai rossoblù per sbancare il Comunale di Mercato San Severino e conquistare la permanenza nella categoria. Lo scontro diretto coi salernitani, giocato in un impianto vuoto e a porte chiuse, si rivela felice per i napoletani: il successo ottenuto, infatti, significa salvezza. Obiettivo raggiunto dalla squadra che, nel corso dell'annata regolare, non è sempre stata continua nelle prestazioni e nei risultati: 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte sul campo è il dato finale del campionato. Con un colpo di coda, il San Sebastiano ha battuto l'Atletico Pagani nel playout ed ha sfatato un tabù: i partenopei avevano vinto la sfida dell'andata tra le mura amiche, ma sul rettangolo verde degli avversari erano incappati in un ko. Il match secco, strappato da Passariello e compagni, vale la permanenza in Promozione.