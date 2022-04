Promozione Campania/Girone D - Botta e risposta tra Atletico Pagani e Givova Capri Anacapri

Una striscia vincente che si ferma, il Givova Capri Anacapri non riesce nell'impresa in esterna e deve accontentarsi di un pareggio. Nella sfida valida per la venticinquesima giornata del Girone D di Promozione, la formazione isolana allenata da mister Staiano frena la propria corsa sul campo dell'Atletico Pagani, in lotta per non perdere la categoria. Gli ospiti sfiorano la rete all'avvio prima con una giocata di Giliberti, successivamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 21' Solitro semina il panico, ma non inquadra lo specchio. Al 25' Somma scappa sul filo del fuorigioco e in posizione dubbia, si invola verso la porta e batte Prete. Nel finale di frazione, Giliberti prova ad impegnare l'estremo difensore avversario. Nel primo quarto d'ora della ripresa, l'Atletico Pagani resta in dieci per l'espulsione di Somma. Il Givova Capri Anacapri si mette a caccia del pareggio che si concretizza a cinque giri di cronometro dal termine con Buondonno su punizione. Al 90' è la traversa a spezzare la gioia a De Luca.

L'autore del gol isolano ha così commentato al triplice fischio: "Partita scomoda sotto tanti punti di vista. Dopo il gol i nostri avversari hanno provato a perdere tempo in ogni circostanza utile. Per fortuna sulla punizione abbiamo trovato la rete, complice anche una leggera deviazione e poi abbiamo sfiorato la vittoria. Per come si era messa la gara poteva, comunque, andarci peggio. Non si è dato nulla, finché non si è dato tutto". Spazio anche per Staiano nel dopo-gara: "Sicuramente potevamo fare qualcosa in più. Giocavamo una gara complicata contro una delle migliori squadre del girone di ritorno. Il loro gol ci ha messo in difficoltà, nel secondo tempo la loro espulsione ci ha agevolati ed abbiamo cominciato a giocare di più la palla. Alla fine siamo riusciti a pareggiare e per fortuna questo punto non cambia le cose, ora sta tutto a noi. Nell'ultima di campionato, contro la Viribus, vogliamo salutare i tifosi nel migliore dei modi".