Promozione Campania, Girone D - L'Agerola domina e strapazza lo Striano: il match termina 6-1

Vince e convince, diverte e si diverte. È calcio-spettacolo al Comunale di Agerola dove i padroni di casa schiantano letteralmente lo Striano. Un dominio totale per gli uomini di Barba che s'impongono con un netto 6-1 che non ammette repliche e condanna gli avversari a una dura sconfitta.

Dieci minuti di grande intensità per la squadra locale che mette alle corde gli ospiti e si porta sul risultato di 3-0. Ci pensano Palumbo, autore di una pregevole doppietta, e Romano a calare il tris nelle battute iniziali di gioco. Alla lista dei marcatori si aggiunge anche Lucarelli, protagonista con due timbri, applaudito per il tiro a giro al 23'. A chiudere i conti è Buonocore che sancisce la fine della sfida e sigla un risultato tennistico al Comunale. A nulla è servita l'autorete in favore dello Striano, un gol che vale solo per le statistiche.

Sette punti in classifica per l'Agerola che si piazza alle spalle di Massa Lubrense e San Vito Positano in vetta. Ultimo posto e con zero punti, al pari di Atletico Pagani e Sant'Aniello Gragnano, per lo Striano.