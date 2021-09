Promozione Campania, Girone D - L'Agerola passa a Gragnano: pirotecnico 2-3 sul Sant'Aniello

Si materializza la prima gioia stagionale in campionato per l'Agerola che sbanca il campo del Sant'Aniello Gragnano con una prova importante

L'Agerola fa visita al Sant'Aniello nella seconda giornata del campionato di Promozione Campania. Il Girone D riserva la sfida tra le due formazioni, reduci da un avvio sottotono. I padroni di casa non hanno ben figurato all'esordio e cercano riscatto dopo il ko, gli ospiti - con un punto in cantiere conquistato al debutto - mirano ad ottenere le tre lunghezze per muovere la classifica.

Il primo tempo è vivace e divertente, la squadra di mister Barba passa in vantaggio con il guizzo di Palumbo. Il team locale non ci sta e si fionda alla ricerca del pareggio. L'1-1 arriva nell'immediato con Amoroso che approfitta della situazione e ristabilisce l'equilibrio. Tuttavia, l'Agerola non ci sta e mette ancora la freccia con Romano. Nel corso della ripresa, c'è anche il tris di Salzano. È Giannullo, con un destro dalla distanza sul quale il portiere non può nulla, a rendere meno amara la sconiftta e fissare il risultato sul 2-3.

Il Gragnano deve arrendersi alle giocate avversarie e accettare il verdetto che dice disfatta. Ancora zero punti in classifica, mentre l'Agerola sale a quota quattro e si mette a caccia delle pretendenti alla vetta.