Promozione Campania/Girone D - Il San Sebastiano perde e va al playout: si salva l'Agerola. Ok il Cercola

Si è concluso il campionato di Promozione. Il Girone D ha emanato alcuni verdetti all'ultima giornata. Tuttavia, le certezze alla vigilia erano quattro: la vittoria del torneo da parte del Massa Lubrense e le retrocessioni in Prima Categoria per Striano, Gragnano e San Giuseppe. In bilico, invece, la situazione legata alla zona playout: il San Sebastiano è chiamato allo scontro diretto contro l'Agerola, mentre l'Atletico Pagani ha fatto visita al fanalino di coda.

Per i vesuviani si è materializzato un ko al Comunale contro la brigata di Vivace, le reti di Vissicchio e Pelagione hanno consentito alla squadra di casa di strappare la salvezza al fotofinish. Per i rossoblù, la rete di Passariello serve soltanto per aggiornare le statistiche. Non sfondano i biancoblù salernitani sul campo dello Striano: pareggio a reti inviolate al termine dei novanta minuti regolari. Il playout, dunque, sarà Atletico Pagani-San Sebastiano.

Uno strepitoso Cercola batte il Gragnano per 6-1 e chiude l'annata al quarto posto, staccando nel finale il San Vito Positano. Giornata da ricordare per i Foxes che hanno dato spazio ai tanti giocatori del settore giovanile. Le quattro reti di Ascione, la perla di Russo e il sigillo di Borriello definiscono il punteggio.