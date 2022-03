Promozione Campania/Girone D - Sorrisi per Agerola e San Giuseppe, male il Gragnano. Cercola in ripresa

È andata in archivio la ventiquattresima giornata del Girone D di Promozione. Il Massa Lubrense ha festeggiato il salto in Eccellenza battendo il San Vito Positano in rimonta, il Givova Capri Anacapri si è preso lo scontro playoff espugnando il Comunale contro il Santa Maria la Carità. Ottima risposta anche del Micri che ha superato la Viribus e ha conquistato un altro bottino utile per archiviare la pratica salvezza.

A sorridere, però, è anche l'Agerola che resta in piena griglia playout ma riscatta il recente periodo altalenante. La formazione di mister Vivace ha catturato la scena nella sfida col più quotato Victoria Marra. Ci ha pensato Di Capua, con una punizione magistrale dal limite dell'area, a piegare la resistenza salernitana e regalare l'intera posta in palio ai suoi. Bene altresì il Cercola che si è affermato nell'appuntamento del Borsellino di Volla contro il San Sebastiano: hurrà all'inglese nel segno di Rivetti e Cozzolino per i Foxes.

Gragnano sempre più verso la Prima Categoria, la sconfitta sul rettangolo verde dell'Atletico Pagani suona come una disfatta definitiva. Gialloblù superati di misura dai locali: Somma match winner di giornata. Ok il San Giuseppe in trasferta contro il già retrocesso Striano. Tris per i vesuviani in trasferta, un punteggio favorevole che (quasi) consolida una posizione in griglia playout e allontana lo spettro della retrocessione. Saggese, Caldarelli e Talia hanno abbattuto gli avversari, esultanti soltanto al gol di Falco.