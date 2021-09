Promozione Campania, Girone D - Agerola-San Giuseppe 1-1: Palumbo apre le marcature, Librone pareggia

I padroni di casa non approfittano del turno interno per la prima vittoria in campionato. Gli ospiti agguantano il pari al nuovo Campo Comunale di Agerola

Il Girone D di Promozione in Campania si inaugura con l'incontro tra Agerola e San Giuseppe. Nel nuovissimo impianto del Comunale va in scena il confronto tra i grigioblù e i gialloblù. L'occasione per ripartire con il giusto piglio in campionato e buttare le basi per un percorso tranquillo. I novanta minuti, d'altra parte, non decretano un vero vincitore e le due compagini devono accontentarsi di dividersi la posta.

Un'opportunità sprecata per i padroni di casa, una lunghezza utile per la formazione ospite. È l'Agerola, tuttavia, a recriminare sbagliando due rigori consecutivi concessi dal direttore di gara durante la ripresa. La rete del vantaggio porta la firma di Palumbo, il pareggio non si fa attendere e arriva nell'immediato con Librone. Il match si conferma equilibrato e il risultato rispecchia la performance sul rettangolo verde.

Per l'Agerola buone indicazioni e segnali interessanti in vista del prossimo appuntamento, in esterna e sul terreno da gioco del Sant'Aniello di Gragnano. Per il San Giuseppe, invece, ci sarà il test interno contro la rivelazione Micri.