Promozione Campania/Girone D - L'Agerola si impone sul Micri: partita pazzesca al Borsellino di Volla

Una vittoria in trasferta per l'Agerola che si afferma sul Micri e sale ulteriormente in classifica scavalcando gli avversari odierni. Un successo importante per la formazione ospite che sale a quota dodici punti, mentre i padroni di casa restano a dieci lunghezze in graduatoria. Vantaggio iniziale per il team locale che passa in vantaggio con il lampo di Bosco dopo una splendida manovra di Di Giacomo. Il pareggio non si fa attendere e arriva con una grande realizzazione di Lucarelli. Al 45' espulso il portiere dell'Agerola, una decisione che manda in tilt la terna arbitrale. Tante scelte discutibili, tuttavia ad avvio ripresa c'è il secondo gol per gli ospiti con Esposito. Il Micri non si arrende e trova il pari dagli sviluppi di un corner con uno stacco prodigioso di Berrino. Nel finale, Palumbo pesca una straordinaria rete dalla distanza.

Non mancano le polemiche al termine della gara, il presidente Michele Visone ha dichiarato: "Se mi avessero detto, dopo 7 giornate di campionato e 2 di Coppa, che il livello dei direttori di gara fosse stato questo avrei fatto serenamente a meno. Domenica avete fatto notare come da inizio stagione abbiamo subito 7 calci di rigore contro, ma purtroppo rimane discutibile la condotta di tutte le gare pure quelle vinte. Purtroppo dinanzi agli errori del direttore di gara ci siamo innervositi e disuniti. Lavoreremo su questo aspetto e avremo modo di migliorare. Sapevamo delle difficoltà ambientali e caratteriali che avremmo incontrato ma andiamo avanti per la nostra strada. I ragazzi hanno dato tutto e martedì si ritorna a lavoro! Da queste penalizzazioni si esce più forti".