Promozione Campania/Girone D - Tris dell'Agerola al Gragnano

Un successo largo per l'Agerola sul Gragnano al Campo Sportivo Comunale. Vittoria col tris per la compagine di casa che supera l'ostilità gialloblù e conquista punti importanti in chiave salvezza. Resta nei bassifondi la formazione ospite che non riesce a mettere in difficoltà gli avversari.

L'Agerola parte subito in avanti e dopo tre minuti di gioco costruisce una buona opportunità con Romano. Il calciatore locale si decentra troppo e consente al portiere di intercettare il tiro. All'8' altra occasione su spunto di Ronga che non calcia, ma innesca Romano: il tiro è impreciso. Il risultato non si sblocca nella parte iniziale, il gol si materializza soltanto al 29' con una conclusione di Ronga che insacca in seguito a una respinta del portiere. Al 31’ nuova occasione per i padroni di casa con Di Capua che, a tu per tu col guardiano del Gragnano, fallisce: ottimo l'intervento dell'avversario. Si conclude sull’1-0 il primo tempo.

La ripresa rispetta il canovaccio della frazione iniziale. Al 62’ arriva la prima importante chance per il raddoppio, sventata dall'ultimo baluardo gialloblù. Il 2-0 si concretizza due giri di cronometro dopo con Ronga che si incunea tra tre giocatori, entra in area e insacca. Al 79’ la partita viene chiusa definitivamente con Di Capua che si mette in evidenza con una giocata, approfitta dell'invito di Coda e sigla il 3-0. Le sortite offensive non terminano, allo scadere Somma colpisce il legno da distanza ravvicinata. Si chiude così il match: il prossimo turno riserverà il confronto con lo Striano per l'Agerola mentre il Gragnano ospita il Micri.