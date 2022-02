Promozione Campania/Girone D - L'Agerola vola con Romano: Cercola sconfitto

Freccia e sorpasso in classifica. Doppio se si pensa anche al Micri. L'Agerola vince la sfida casalinga col Cercola e conquista tre punti chiave per il salto in graduatoria. Superate proprio i Foxes, reduci da un periodo tutt'altro che brillante e sconfitte in esterna al Comunale. Un passo falso che dovrà spingere la squadra di mister Barra a pensare all'obiettivo salvezza e accogliere tutto ciò che verrà in più. Discorso analogo per i padroni di casa che, d'altra parte, sono in fiducia dopo l'hurrà odierno.

Primo tempo di marca rossoblù. Gli ospiti costruiscono una mole impressionante di opportunità, ma il reparto avanzato non riesce a concretizzare e sbloccare la sfida. Strepitoso Lo Schiavo in apertura su Ascione, poi è Greco a chiamare in causa l'estremo difensore con un colpo di testa. Il forcing del Cercola non basta perché al ritorno in campo l'Agerola passa in vantaggio. Al 68' Paolo Romano, con un piattone preciso, finalizza il traversone di Pelagione. In pieno recupero, un mancino di Rivetti finisce fuori di un soffio.

Al triplice fischio matura un ko per i Foxes, mentre la compagine locale può esultare. Al termine della partita non ci sono dichiarazioni, interviene soltanto Giuseppe Panico, responsabile dell'area tecnica del Cercola: "È stata una sconfitta dolorosa frutto di diversi errori e testimonianza di una preoccupante mancanza di serenità. Siamo stati confusionari e spreconi. Tuttavia ripartiremo consci di un principio: siamo un club alla prima esperienza nel campionato di Promozione e che, va detto, sta ottenendo risultati in linea con quello che è l'obiettivo di partenza. Dobbiamo salvarci quanto prima e farlo in modo tranquillo per gettare le basi per la prossima stagione. Stiamo rispettando la tabella di marcia che ci eravamo imposti".