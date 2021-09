Promozione Campania, Girone C - La Vis Frattaminorese passa di misura: basta Ciocia contro la Virtus Afragola

Una sola rete, un solo spunto. Serve poco alla Vis Frattaminorese per battere la Virtus Afragola e imporsi nella gara disputata allo Stadio Comunale Don Carmine. Nel match valido per la seconda giornata del Girone C di Promozione Campania, la brigata locale supera gli ospiti e aggancia lo Sporting Club Ercolanese in vetta alla classifica.

È soltanto l'inizio della stagione, siamo solo alle prime battute del campionato. Eppure, i gialloblù dimostrano grande compattezza e incisività in zona offensiva. Un lavoro certosino nel reparto arretrato, lucidità e concretezza in avanti. Decisiva la rete di bomber Carmine Ciocia a superare la solidità dei giallazzurri e consegnare tre punti alla formazione casalinga. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Del Prete che salgono a quota sei punti in graduatoria. Ancora un passo falso per gli uomini di Pensosi che restano in basso a zero punti.

Per la Vis Frattaminorese si prospetta la partita sul campo del Casoria nel prossimo impegno in agenda per quanto concerne il campionato. La Virtus Afragola, invece, ospiterà il San Francesco Soccer tra le mura amiche per la terza giornata del Girone C di Promozione.