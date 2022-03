Promozione Campania/Girone C - Manita della Vis Frattaminorese, ok l'Isola di Procida e il Quartograd

Sabato dedicato alla contemporaneità delle sfide di Promozione. Il Girone C mette in risalto la ventitreesima giornata della competizione. Non solo il successo dell'Ercolanese sul Sant'Anastasia, l'hurrà del Rione Terra nel derby flegreo con la Puteolana, la vittoria di misura della Montecalcio sul Lacco Ameno e il pari pirotecnico tra Oratorio Don Guanella Scampia e Terzigno. Vanno in scena, infatti, altre tre partite di spessore.

Il Quartograd, dopo prestazioni altalenanti nell'ultimo periodo, torna alla conquista dei tre punti nel confronto interno contro la Virtus Afragola. Partita complicata per la squadra di Longobardi che riesce a superare i giallazzurri di misura con le reti di Imbriani e Barbato. Ospiti che h difficile la giornata alla compagine amaranto-azzurra: il guizzo di Bianco fa tremare i locali. Tuttavia, allo Stadio Simpatia di Pianura termina 2-1 e la seconda della classe tiene il passo della capolista.

Intera posta in palio strappata dall'Isola di Procida al Città di Casoria nel confronto valido per i piani bassi della graduatoria. È 1-2 al Campo Sportivo di Scisciano. Pokerissimo della Vis Frattaminorese al San Francesco: le quattro marcature di Angelino e il sigillo di Capasso decidono la sfida disputata allo Stadio Don Carmine. Ospiti sempre più ultimi e col rischio retrocessione molto concreto, per la truppa di casa arrivano tre lunghezze utili per mantenere la scia in griglia playoff.