Promozione Campania/Girone C - La Vis Frattaminorese si afferma sull'Oratorio Don Guanella Scampia: al Landieri è 1-3

Un altro passo falso per l'Oratorio Don Guanella Scampia. Ancora un successo per la Vis Frattaminorese che guarda tutti dall'alto. I gialloblù si affermano al Landieri, la squadra di mister Del Prete agguanta la vetta momentanea della classifica e aggancia lo Sporting Club Ercolanese. I biancoblù cadono per la seconda partita consecutiva, la compagine di Marino deve ricomporre i pezzi in vista dell'immediato futuro.

Sostanzialmente equilibrato il primo tempo, ripresa che regala una girandola di emozioni. Si chiude 0-0 la frazione iniziale, pirotecnico il secondo tempo. La Vis ringrazia lo stato impressionante di Capasso e Ciocia, una rete per il primo e la doppietta per il secondo consegnano la vittoria agli ospiti. I padroni di casa provano a rientrare in partita con il rigore trasformato dal capitano Pellecchia, ma la firma dagli undici metri vale soltanto per le statistiche e rende meno amaro il passivo.

La Vis Frattaminorese, nel prossimo turno, accoglierà il Rione Terra. Per l'Oratorio Don Guanella Scampia dovrà arrivare il riscatto sul campo del San Francesco.