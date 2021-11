Promozione Campania - Il punto sul Girone C: la Vis Frattaminorese vince e sogna, Montecalcio a valanga. Pari show tra Isola di Procida e Virtus Afragola

Il derby flegreo e non solo. Il Girone C, nel programma odierno, non sfodera soltanto il verdetto del confonto tra Puteolana 1909 e Quartograd. Altri tre match sono andati in scena tra emozioni, valanghe di gol e pari show. La classifica inizia a delinearsi: lotte al vertice, insidie in griglia playoff e intenzioni di lasciare le zone calde.

Si impone di misura la Vis Frattaminorese che, allo Stadio Don Carmine, batte il Sant'Anastasia. Basta un lampo del classe 2001 Medina per conquistare l'intera posta in palio ed agganciare lo Sporting Club Ercolanese - in campo domani contro il Rione Terra - al secondo posto. Vola la formazione gialloblù che dimostra organizzazione, solidità e cinismo: ingredienti fondamentali per muoversi nell'intricato scenario della Promozione.

Uragano Montecalcio, distrutto a domicilio il San Francesco. Allo Stadio De Cristofaro il match si stappa dopo appena cinque giri di cronometro con Pisano che approfitta dell'assist di Di Matto per il vantaggio degli ospiti. Biancoblù che raddoppiano con capitan Di Matteo dagli sviluppi di un corner al 20'. Al 26' Agrillo si divora il tris, la traversa si oppone all'esecuzione dal dischetto. Il Montecalcio cala il tris con Agrillo e il poker con Della Monaco nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Al 69' D'Isanto realizza un penalty che vale lo 0-5 definitivo. Gli isolani salgono a quota nove, periodo negativo per i padroni di casa che restano fermi (momentaneamente) al penultimo posto.

È un pareggio pirotecnico quello maturato tra Isola di Procida e Virtus Afragola. Le due formazioni non si risparmiano e danno vita a un match a viso aperto, ricco di capovolgimenti di fronte. La doppietta di Vanzanella e il sigillo di Ambrosino sono le firme dei biancorossi, i giallazzurri rispondono con le marcature di Vitale, Rispoli e Perna. Il team isolano muove la graduatoria in basso, per gli ospiti è un pari che non permette di mantenere la scia della terza piazza.